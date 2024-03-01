Комітет з нацоборони не підтримує запровадження електронних повісток – нардеп

Електронні повістки не знайшли підтримки в комітеті Верховної ради України. Натомість можливість реєстрації в електронному кабінеті залишається як право, а не як обов'язок.﻿ Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Інший ключовий момент стосується електронного кабінету призовника і можливості оповіщення в електронному форматі про необхідність з'явитися до ТЦК та СП. Це фактично альтернатива електронних повісток - ми від цього також відмовилися, воно не знайшло підтримки в комітеті" , - зазначає він.

Як повідомив Веніславський, можливість реєстрації в електронному кабінеті залишили "як право, а не як обов'язок".

"І також ми залишили можливість, передусім особам, що проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду" , - повідомляє він.

Веніславський зазначив, що в даному контексті мова може йти й про студентів, які навчаються за кордоном, і про тих чоловіків, які ще до війни переїхали мешкати за кордон.

Коментуючи способи вручення повістки, крім надсилання її в електронному кабінеті тим, хто там зареєстрований, він зауважив, що усі решта способів залишаються тими ж.

"У паперовому вигляді, вручення під відеофіксацію або іншими шляхами за умови фіксації, що людина її отримала" , - уточнив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Кілька тижнів тому парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроєкт про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні змінюють закон про мобілізацію, оскільки документ було ухвалено до війни і він не відповідає реаліям.