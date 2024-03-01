Ніхто у ЄС не планує вводити війська в Україну – прем'єр Чехії

Прем’єр Чехії Петр Фіала заявив, що "ніхто у Європі" не збирається вводити війська в Україну, повідомляє Європейська правда.

За його словами, на понеділковому паризькому саміті з допомоги Україні питання направлення військ зайняло мінімум часу. З ідеєю, як відомо, виступив президент Франції Емманюель Макрон.

"Чи було би корисно, щоб деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, але не воювали там, а допомагали в навчанні" , – переповів чеський прем’єр ідеї президента Франції.

За його словами, переважна більшість учасників саміту в Парижі дійшли до висновку, що питання направлення військ не буде обговорюватися або навіть розглядатися далі.

"Що це не тема, тому що для переважної більшості країн ця ідея є неприйнятною" , – підкреслив прем'єр-міністр Чехії.

"Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну" , – сказав також Фіала, відповідаючи на запитання у тому числі про те, чи мала чеська дипломатія заздалегідь детальну інформацію про теми, які будуть обговорюватися на саміті у Парижі.

Прем'єр-міністр не захотів характеризувати характер наявної у нього інформації про зустріч, але сказав, що вся необхідна інформація була доступна.

"Я не думаю, що потрібно драматизувати і лякати людей якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує в тому вигляді, в якому вони інтерпретуються" , – додав Фіала.

Нагадаємо, більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – в тому числі такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив у середу, що він вдячний за дебати, які ініціював Макрон.﻿ Прем’єрка Естонії також підтримала ідею Макрона щодо західних військ в Україні.