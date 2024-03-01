У РФ заявили про готовність передати загиблих під час падіння Іл-76
Уповноважений із прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія готова передати українській стороні тіла військовополонених, які загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня, повідомляє Українська правда.
"Для цього все необхідне з точки зору процедури є.... Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують", – сказала Москалькова.
Вона додала, що перебуває в контакті з представниками України у справі про падіння літака і що "українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл".
Москалькова уточнила, що це питання вона обговорює з уповноваженим Верховної ради України Дмитром Лубінцем, якому до цього вона нібито "дала всі відповіді на запитання про інцидент".
"Щодо тіл − я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи", − заявила Москалькова.