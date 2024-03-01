Європарламент стурбований обмеженнями на поїздки за кордон для депутатів Ради

Європейський парламент в ухваленій напередодні резолюції щодо необхідності підтримки України висловив стурбованість через обмеження закордонних поїздок українських депутатів, зокрема, від опозиції, повідомляє Європейська правда.

У пункті 42 резолюції сказано, що парламент "висловлює стурбованість обмеженням закордонних поїздок депутатів Верховної Ради України".

Європарламент вважає , що це може розглядатися як невибіркове обмеження політичної діяльності обраних народних депутатів, зокрема тих, хто представляє опозицію.

Парламент переконаний, що під час війни "не можна нехтувати будь-яким політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-якому міжнародному форумі".

Нагадаємо, європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї 29 лютого опублікував лист від лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, який попросив його вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції через його лист до єврокомісара.