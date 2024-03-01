Падіння Іл-76: омбудсмен заявив, що не отримував даних від Росії

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що станом на 1 березня не отримав від Росії жодних офіційних даних щодо можливої загибелі українських військовополонених під час падіння Іл-76 в РФ, але після заяви російського омбудсмена про готовість передати тіла ще раз звернеться з цього питання до російської сторони, повідомляє Українська правда.

"Моя позиція максимально послідовна: я залишаюсь на думці, що РФ вкотре спекулює на проблемі Іл-76, який впав 24 січня. Офіційно можу вам підтвердити факти: станом на зараз я не отримав ні офіційних списків, ні іншої інформації.

Якщо ми можемо, за твердженням російської сторони, припускати, що там хтось був на тому борті, то ми як держава і я як уповноважений вимагали прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, залучення міжнародних організацій до розслідування і списків тих людей, які там, за їх твердженням, були. Я вже на наступний день використав усі можливі канали комунікації, щоб отримати офіційну інформацію від російської сторони. Але даних не отримав" , – сказав омбудсмен.

Він також додав, що піднімає питання повернення всіх громадян України − дітей, заручників, військовополонених − і репатріації тіл українських героїв під час кожної комунікації різними каналами.

"Після інформації з російської сторони ми за сьогодні зробимо все, щоб ніхто ніколи не звинувачував українську сторону, що ми не готові забирати тіла своїх героїв. Але при цьому ми наразі не підтверджуємо факт, що на борту літака, який упав, були українські полонені − я не отримав ні списків, ні інших доказів цього" , – зазначив Лубінець.

На питання про те, чи якось перевіряли списки військовополонених, які тоді публікували російські пропагандисти, Лубінець сказав, що звертався до російської сторони офіційно, а появу подібних даних у соцмережах назвав "елементом гібридної війни".