Які нові авто купували українці у лютому: топ марок

У лютому в Україні продали майже 5,7 тисяч нових легковиків. У порівнянні з минулим роком, ринок нових легкових авто збільшився на 51%.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Від лютневого показника довоєнного 2021 року реалізація нових авто відстає лише на 11%.

Найкращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто. Це на 70% більше, ніж торік.

Другою за кількістю отриманих номерів була Renault – 706 од. (+64%). На третьому місці Volkswagen – 472 од. (+53%).

Також у топ-5 місяця потрапили: Skoda – 452 од. (+38%) та Peugeot – 348 од. (+364%).

Бестселером лютого на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, у заліку якого 603 реєстрації.

Всього, з початку року, вітчизняний автопарк поповнили понад 10 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж за аналогічний період 2023 року.