У ГУР назвали імена організаторів дискредитаційної кампанії "Майдан-3"

У списку тих, кого Кремль залучив до підривної кампанії проти України під кодовою назвою "Майдан-3", – перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко та колишній помічник Путіна Владислав Сурков.﻿ Про це заявив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Що стосується конкретних прізвищ: так, Кирієнко, так, Сурков. Зрозуміло, що всі колаборанти-зрадники, яких прихистила наразі московія, будуть так чи інакше в цьому задіяні.

На жаль, є і прізвища з тих людей, які зараз знаходяться на території України. Як об’єкти впливу. Це не означає, що вони вже дали згоду. Ця інформація перевіряється і уточнюється" , – сказав Юсов.

Водночас він додав, що контррозвідувальні заходи в Україні тривають постійно і не зупиняються.

Напомним, 16 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити "хаос" всередині країни і усунути президента – за даними розвідки, цей план у Росії називають "Майдан 3".

21 листопада Зеленський заявив, що Росія хоче усунути його з посади до кінця 2023 року, для чого вигадала план дестабілізації під умовною назвою "Майдан-3".

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що головною метою російської операції "Майдан-3" є посіяти думки про нелегітимність української влади всередині країни, однак ця операція провалюється.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що має списки осіб, яких Росія може залучити до поширення своїх наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.