Візит Зеленського до Азербайджану та Вірменії зірвався – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський, всупереч попереднім чуткам, не приїде в регіон, ні до Вірменії, ні до Азербайджану. Про це стало відомо виданню Radar Armenia, повідомляє Європейська правда.

Видання пише, що візит не відбудеться через його скасування у Баку.

Що стало причиною скасування не уточнюється.

Раніше поширювалася інформація, що Володимир Зеленський відвідає Єреван і Баку в березні. Співрозмовник "Радіо Азатутюн" стверджував, що візит Зеленського до Вірменії, найімовірніше, відбудеться 4 березня.

Зазначимо, що голова держави раніше зустрічався з лідерами і Азербайджану, і Вірменії на міжнародних майданчиках. Приміром, на початку жовтня 2023-го Пашинян і Зеленський вперше зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян неодноразово повторював, що Вірменія не є союзником РФ у її війні проти України. Нещодавно він заявив, що Єреван "заморожує" членство в ОДКБ – військовому союзі під фактичним проводом Москви.