Трамп лідирує у шести ключових штатах США – опитування

Президент США Джо Байден відстає від колишнього лідера країни Дональда Трампа в усіх семи штатах, що вагаються, які, найімовірніше, вирішать результат виборів глави держави, що наближаються. Про це свідчать результати опитування Bloomberg News/Morning Consult, повідомляє Ліга.net.

Йдеться про штати Аризона, Джорджія, Пенсільванія, Мічиган, Північна Кароліна, Невада та Вісконсин.

З опитування випливає, що значна частина респондентів висловила занепокоєння щодо віку Байдена. Водночас ті самі респонденти вважають Трамп "небезпечним".

У всіх семи штатах 48% виборців заявили, що підтримають Трампа, а 43% - Байдена. Перевага Трампа виявилася найсильнішою в Північній Кароліні, де він випереджає Байдена на 9%, отримавши 50% підтримки порівняно з 41%, який отримав Байден.

Загалом Трамп зберіг 6% перевагу над Байденом в Аризоні, Неваді, Джорджії та Пенсильванії - чотирьох штатах, які Байден очолював у 2020 році.