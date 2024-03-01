У Раді розповіли, кому з військовозобов'язаних потрібно буде знову пройти ВЛК

Військовозобов'язані в Україні, що отримали інвалідність II та III групи з початку широкомасштабної війни повинні будуть пройти переогляд для підтвердження стану здоров'я. Але можливі й винятки. Про це розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

"Ми ухвалили рішення, що усі громадяни, які вперше отримали інвалідність (попередньо) II та III групи з початку широкомасштабної війни, або визнані обмежено придатними (у віці від 18 до 60 років) до військової служби, мають пройти переогляд відповідно у МСЕК чи ВЛК. Вони мають підтвердити свою придатність або непридатність до військової служби" , - розповів він.

Водночас, за словами нардепа, також звучали зауваження, що можуть бути випадки, коли особа з дитинства має інвалідність.

"І її точно не треба перевіряти знову, якщо вона, наприклад, глуха від народження. Але всі ці деталі ми вже будемо прописувати на етапі погодження поправок" , - констатував Веніславський.

Член комітету, зокрема зазначив, що після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III групи дуже зросла.

"І є сумніви, чи всі з них отримали цю інвалідність у результаті реальних травм чи захворювань" , - пояснив нардеп.

У редакції законопроекту про зміни в мобілізації, що проголосована за основу, прикінцевими та перехідними положеннями встановлюються норми щодо переогляду обмежено придатних громадян, а також нова перевірка на непридатність до військової служби людей, які після 24 лютого 2022 року отримали інвалідність II та III груп (крім тих, хто отримав їх у результаті участі у війні).

Додамо, що особи, які визнані інвалідами не підлягають призову та мають відстрочку від мобілізації. Але тут є деякі нюанси й сама по собі інвалідність не є підставою для звільнення від військового обліку.