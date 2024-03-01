Британська розвідка оцінила спроможності оборонпрому РФ у 2024 році

Британська розвідка стверджує, що оборонно-промисловий комплекс Росії не здатний повністю забезпечити потреби її війни проти України, але при цьому здатний забезпечити перевагу над Україною у цьому році, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 1 березня.

Зазначається, що оборонна промисловість Росії у 2023 році істотно наростила виробництво за рахунок збільшення числа людей, що працюють в ОПК, до 3,5 млн людей, збільшення числа змін і розширення наявних виробничих ліній.

Водночас збільшене виробництво відбувається за рахунок відновлення і модернізації наявних запасів, а не нового виробництва. Наприклад, переважна більшість основних бойових танків, випущених у 2023 році, складається з відновлених машин.

Крім того, як зазначається, у 2023 році зросло виробництво артилерійських боєприпасів. "Однак виробництво снарядів, ймовірно, досягне піка в наступні 12 місяців з огляду на обмежені потужності", – йдеться в огляді.