Бізнес пом'якшив негативні очікування у лютому – Нацбанк

За даними Національного банку України, у лютому бізнес пом'якшив негативні оцінки поточних результатів та перспектив своєї діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який у лютому зріс до 47,5 з 41,0 у січні, повідомляє Економічна правда.

Підприємства торгівлі єдині серед опитаних секторів позитивно оцінили свою ділову активність. Все завдяки зниженню інфляційного тиску, збереженню стійкості валютного ринку та сталому споживчому попиту. Секторальний індекс у лютому зріс до 50,1 з 38,9 у січні.

Промислові підприємства пом'якшили очікування, проте зберегли песимістичні погляди щодо результатів своєї економічної діяльності. Все через високі безпекові ризики та логістичні проблеми через блокування західного кордону. Секторальний індекс у лютому становив 48,3 (у січні – 43,7).

Підприємства сфери послуг також пом'якшили очікування, але зберегли негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив. Винні посилення безпекових ризиків, збільшення витрат на логістику та слабкий попит. Секторальний індекс становив 45,3 порівняно з 40,4 у січні.

Підприємства будівництва п’ятий місяць поспіль надали найпесимістичніші серед опитаних секторів оцінки економічних результатів своєї діяльності. Основні причини: сезонне послаблення економічної активності, слабкий інвестиційний попит та значний дефіцит кваліфікованих кадрів. Секторальний індекс становив 43,7 порівняно з 31,9 у січні.

Очікування щодо зайнятості залишаються стриманими. Керівники підприємств торгівлі очікують на незначне збільшення чисельності працівників, решта опитаних прогнозують нижчі темпи скорочення персоналу, найскладніша ситуація – в секторі будівництва.