Окупанти зібрали сили для "потужних ривків" на Часів Яр – речник ЗСУ

Російські війська акумулюють свої сили на сході України і станом на зараз відбувається один із "потужних ривків" армії РФ на Часів Яр у Донецькій області. Про це заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, російські війська розглядають цей населений пункт як ключовий для продовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов’янську агломерацію.

"Вони акумулюють дуже потужні свої сили і станом на зараз це можна вважати одним із потужних їхніх ривків на Часів Яр… Доступ до Часового Яру відкриє ворогу дорогу для продовження їхніх наступальних дій, плацдарм для наступу на Костянтинівку.

І звичайно, що основна ціль в Донецькій області – це Краматорсько-Слов’янська агломерація. Тому ворог не шкодує своїх зусиль, намагається скористатися моментом – доволі довгий час використовує тактику "бігти туди, куди ллється", шукає слабкі місця. І при найменшій нагоді десь прорвати оборону посилює свої угруповання і вдається до штурмових дій" , – сказав Ілля Євлаш.

За його словами, поблизу Часового Яру зведено декілька кіл оборони. На цьому напрямку також є мінні поля, як протитанкові, так і протипіхотні, також зробили насипи і протитанкові вали для перешкоджання просуванню важкої техніки російської армії.

"До оборони Часового Яру готувалися давно, ще коли противник зміг захопити Бахмут. Звичайно, було зрозуміло, що необхідно обладнувати додаткові рубежі оборони, більш вигідні. Оскільки найбільший наступний населений пункт на цьому на цьому напрямку був Часів Яр" , – сказав Євлаш.

Як повідомив речник ОСУВ "Хортиця", армія РФ намагається знайти слабкі місця, і на тих ділянках фронту, де вдається прорватися, російські військові посилюють штурмові дії. За словами Іллі Євлаша, основні атаки здійснюють із мінометів, також збільшують застосування авіації.

"За минулу добу на Бахмутському напрямку ворог шість разів використовував свою авіацію, також завдав 52 удари своїми дронами-камікадзе, 659 разів обстріляв наші позиції. Ще відбулося чотири бойові зіткнення, в ході яких противник втратив 100 своїх окупантів вбитими й пораненими і 101 зразок військового озброєння і техніки" , – повідомив Ілля Євлаш.

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