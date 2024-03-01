В Україні є консенсус про неможливість виборів під час війни – ОП

Вибори президента в Україні провести під час війни неможливо. Щодо цього питання є суспільний консенсус.﻿ Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю The Telegraph, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Щодо каденції президента України. Сьогодні є консенсус, що в стані війни забезпечити дійсно прозорий конкурентний електоральний процес неможливо. Це консенсус суспільний. Безпекові параметри, фінансові параметри, параметри політичної конкуренції - все це сьогодні не можна вирішити" , - сказав він.

Подоляк не виключив, що думка суспільства щодо виборів в Україні може змінитися. Тоді це питання будуть обговорювати.