В Україні є консенсус про неможливість виборів під час війни – ОП
Вибори президента в Україні провести під час війни неможливо. Щодо цього питання є суспільний консенсус. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю The Telegraph, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Щодо каденції президента України. Сьогодні є консенсус, що в стані війни забезпечити дійсно прозорий конкурентний електоральний процес неможливо. Це консенсус суспільний. Безпекові параметри, фінансові параметри, параметри політичної конкуренції - все це сьогодні не можна вирішити", - сказав він.
Подоляк не виключив, що думка суспільства щодо виборів в Україні може змінитися. Тоді це питання будуть обговорювати.
"Це не означає, що консенсус суспільства не може змінитись завтра. Він може змінитися й тоді будемо про це говорити. Але сьогодні президент України є абсолютно легітимною фігурою. Тому що суспільство вважає його легітимним і юридично він є легітимним", - підкреслив радник голови ОП.