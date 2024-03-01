Винищувачі НАТО перехопили три російські літаки
Два французьких літаки Mirage 2000-5 перехопили російські винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72 над Балтійським морем, повідомляє Європейська правда.
Відео і фотографії перехоплення у себе в Twitter (X) оприлюднило Командування повітряних сил НАТО.
Інциденти відбулися в міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі 29 лютого.
"Подивіться, як це виглядає, коли 2 французькі Mirage 2000-5 перехоплюють два російські літаки СУ-30-М над Балтійським морем вчора.
Одразу після цього французькі винищувачі отримали нове завдання, де вони також перехопили російський Ан-72, що летів у міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі", – йдеться у повідомленні.
Французькі військові літаки розгорнуті в деяких країнах-членах НАТО в межах місії під назвою "Повітряна поліція НАТО", метою якої є збереження безпеки повітряного простору Альянсу. Ці місії посилили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.