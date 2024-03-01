Окупанти мають "локальні успіхи" на Авдіївському напрямку – Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку російська армія частіше б’є з артилерії і має деякі локальні успіхи, а українські підрозділи тримають оборону і подекуди повертають втрачені позиції.﻿﻿ Про це заявив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє Українська правда.

"На Авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах, нарощує чисельність штурмових груп – аж до батальйонно-тактичної групи, кидає в дій нові резерви, відтак має деякі локальні успіхи.

При цьому оперативна обстановка є динамічною. Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, подекуди відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, спостережні пункти" , – зазначив Тарнавський ﻿﻿ .

За даними Тарнавського, за минулу добу на Авдіївському напрямку укра\нські захисники й захисниці відбили 25 атак ворога, на Новопавлівському напрямку - 30, на Оріхівському напрямку - 1 атаку.

Загалом за минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" було 56 бойових зіткнень, росіяни завдали 36 авіаударів, здійснили 1074 обстріли та 118 ударів дронів-камікадзе.

Тарнавський повідомив: загальні втрати ворога у живій силі, вбитими і пораненими, склали 319 осіб, в озброєнні та військовій техніці – 5 танків, 13 бойових бронемашин, 2 артсистеми, 11 автомобілів, 2 засоби ППО, 3 одиниці спецтехніки.

Також "нейтралізовано або знищено 278 БпЛА різних типів".

Серед іншого, уражено ворожий бліндаж, додав Тарнавський.