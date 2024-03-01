Ситуація на польському кордоні: поліція оточила українських водіїв

Ситуація на українсько-польському кордоні загострилась після приєднання до протестів польських далекобійників, повідомляє Європейська правда.

Станом на зараз польська поліція та спецпризначенці оточили українських водіїв та не дають їм рухатись.

За словами перевізників, конфлікт стався через те, що протестувальники зменшили кількість машин, які щогодини можуть проходити кордон.

Якщо 29 лютого швидкість проходження машин становила до 26 вантажівок на годину, то зранку 1 березня українським водіям оголосили, що пропускатимуть лише по одній машині на годину.

За словами українських водіїв, польська поліція не дозволила їм підійти до польських протестувальників, оточила їх та навіть не дозволяє повернутись до своїх машин та кемпінгів.

Блокування тривало протягом щонайменше двох годин. Станом на зараз поліція зняла блокування та дозволила водіям повернутися до машин. Швидкість пропуску машин через кордон не збільшилася.

В поліції звинувачують українських водіїв, що вони у відповідь самі намагалися заблокувати дорогу. Українські водії ці звинувачення відкидають.

У посольстві України в Польщі заявили, що вони знають про цю ситуацію та тримають постійний діалог с польською поліцією.

Нагадаємо, численні фермерські протести відбуваються по всій Польщі вже кілька днів поспіль. Їхні учасники блокують дороги, автостради, автомагістралі та прикордонні переходи з Україною. Фермери виступають проти напливу українських товарів, а також проти європейської політики, пов'язаної з так званим "Зеленим курсом" ЄС.