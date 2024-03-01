Польські фермери повністю заблокували КПП "Шегині" – прикордонники

Польські фермери повністю заблокували КПП "Шегині" - не пропускають фури ні на в'їзд, ні на виїзд з України. Частково перекритий і "Ягодин".﻿ Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Ситуація за останні дні фактично не змінювалася, але сьогодні маємо певну зміну по напрямку пункту пропуску "Шегині". Бо о 13:00, як повідомила нам польська сторона, польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку яка слідує чи то в бік України, чи в бік Польщі. Хоч і до цього на цьому напрямку відмічався такий критичний мінімум перетину кордону вантажівками" , - розповів він.

До прикладу, як зазначив Демченко, за минулу добу цей напрямок перетнули тільки 47 вантажних транспортних засобів в обох напрямках.

"А після 13:00 й зараз ми фіксуємо по нашому пункту пропуску безпосередньо, що вантажівки не рухаються ні з Польщі, ні в Польщу. Польська сторона не приймає вантажні транспортні засоби до себе з України" , - констатував спікер.

Також, як каже представник ДПСУ, суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками залишається і по напрямку пункту пропуску "Ягодин".