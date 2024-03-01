Окупанти завдали масованого удару по Вовчанську: щонайменше 30 вибухів, є поранений

Російські загарбники у п'ятницю, 1 березня, масовано вдарили по Вовчанську Харківської області, унаслідок чого щонайменше одна людина отримала поранення, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні поліції Харківської області у Facebook.

Зазначається, що окупанти знову обстріляли Вовчанськ, у місті пролунало щонайменше 30 вибухів.

"Обстріл стався близько 11:00. Пошкоджено приватні будинки. Поранення отримав місцевий мешканець 1956 року народження" , — йдеться в повідомленні.

На місцях "прильотів" подій працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.