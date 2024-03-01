Окупанти завдали масованого удару по Вовчанську: щонайменше 30 вибухів, є поранений
Російські загарбники у п'ятницю, 1 березня, масовано вдарили по Вовчанську Харківської області, унаслідок чого щонайменше одна людина отримала поранення, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні поліції Харківської області у Facebook.
Зазначається, що окупанти знову обстріляли Вовчанськ, у місті пролунало щонайменше 30 вибухів.
"Обстріл стався близько 11:00. Пошкоджено приватні будинки. Поранення отримав місцевий мешканець 1956 року народження", — йдеться в повідомленні.
На місцях "прильотів" подій працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.