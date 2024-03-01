Зеленський після зустрічі з Рютте: цього року F-16 будуть у небі України

Президент Володимир Зеленський після зустрічі у Харкові із очільником уряду Нідерландів Марком Рютте заявив, що в 2024 році винищувачі F-16 будуть в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні

"Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів – від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16. В цьому році нові винищувачі будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, ракет" , — зазначив президент.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 березня, Україна та Нідерланди підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами на 10 років. Вона передбачає надання Україні військової допомоги на суму 2 млрд євро у 2024 році, надання Силам оборони сучасного військового обладнання та підтримку Амстердаму у вступі України до НАТО.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідали у Харкові школу, яку облаштували в метрополітені на станції "Університетська".