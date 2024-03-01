Генштаб: Російські війська найбільше атакували на двох напрямках

За минулу добу російські війська здійснили 20 атак на Авдіївському напрямку та 25 на Новопавлівському, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 1 березня.

"Протягом доби відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Богданівка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському, Куп’янському та Херсонському напрямках, противник наступальних дій не вів.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження військової техніки, 2 артилерійських засобах, 3 пунктах управління, 3 складах боєприпасів противника.