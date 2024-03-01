ЄС посилить перевірки імпорту зерна з України на тлі протестів фермерів
Європейський союз має намір посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України, повідомляє РБК-Україна.
Про це в інтерв'ю Reuters заявила єврокомісар з транспорту Адіна Валеан.
"Закриття кордонів ніколи не є гарною ідеєю, тим більше кордонів із сусідом, який так потребує сполучення. Поки угоди виконуються правильно, проблем бути не повинно, і ми працюємо над посиленням реалізації", - розповіла єврокомісар.
Вона наголосила, що ЄС має перевірити, чи не виходять перевізники за межі угод і щоб у них було право на транзит.
За її словами, країни ЄС також виграють. Експорт автомобільними шляхами в Україну з Польщі, Румунії та Словаччини зріс у два рази і перевищив обсяг товарів, що йдуть з України до цих країн.
"Це свідчить, що прикордонні країни також мають вигідний обмін", - додала Валеан.
Вона уточнила, що Україна експортувала понад 64 мільйони тонн зерна, олійних культур та супутніх товарів через коридори солідарності з моменту їх створення у травні 2022 року та до січня.
Єврокомісар додала, що лише у січні транзитом через сусідні з Україною країни ЄС пройшло три мільйони тонн зерна, з яких приблизно 2,04 мільйона тонн - через Румунію.
Блокада кордону із Польщею
Нагадаємо, польські фермери кілька тижнів тому заблокували кордон з Україною. Вони ускладнили рух вантажівок через пункти пропуску, що впливає на експорт.
Така ситуація склалася через те, що фермери незадоволені транзитом українського зерна через Польщу та бояться, що воно може залишатися в країні.