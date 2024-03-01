Зеленський: Харків не так захищений, щоб радити людям повертатися

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Харкові заявив, що поки місто не так захищене, щоб радити людям повертатися, повідомляє Українська правда.

Про це заявив президент на пресконференції.

"Що стосується повернення Харків’ян: розумієте, я не вважаю, що наразі Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так. Якщо ми будемо захищені, а я б навіть не так сказав – коли це станеться, обов’язково будуть харків’янам сигнали від мене і від наших військових передусім".

Щодо обстрілів С-300, Зеленський зауважив, що найголовніше – не лише посилення протиповітряної оборони регіону, а витіснення російських військ на більшу відстань.

"Ми розуміємо, чого не вистачає. Ми розуміємо, що тут треба комплексний захист. Напевно, найголовніше – діяти не тільки посилюючи ППО Харкова і в цілому регіону, а витісняти росіян на більшу відстань. По-іншому захистити Харків буде дуже складно, навіть якщо ми ще посилимось сучасними системами ППО".