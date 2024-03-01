Єврокомісія розблокувала для Угорщини транш у два млрд євро

Угорщині вдалося розблокувати близько 2 мільярдів євро з фондів Європейського союзу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив представник виконавчого органу ЄС Стефан де Кеєрсмекер, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана домігся подальшого прогресу у відновленні вкрай важливого фінансування.

"Європейська комісія розблокувала останній транш після того, як Угорщина виконала так звані тематичні умови, що стосуються освітньої підготовки та гендерної рівності" , - йдеться в заяві.

Хоча ці кошти є частиною більш ніж 30 мільярдів євро, які ЄС вирішив утримати з Угорщини більше ніж рік тому, умови, які виконав Будапешт, не були пов'язані з побоюваннями з приводу верховенства права або корупції, які були основними рушійними силами заморожування фінансування.

Відносини Єврокомісії та Угорщини

Раніше Європейська комісія ухвалила рішення розморозити для Угорщини 10,2 млрд євро. У ЄС вважають, що судова реформа Будапешта усунула певні недоліки.

А в лютому Європейська комісія почала процес офіційного засудження Угорщини за новий закон, що запроваджує санкції проти організацій, які фінансуються з-за кордону. На думку правозахисників, закон є аналогом російського закону про "іноземних агентів" і покликаний змусити замовкнути урядову опозицію на період виборів.