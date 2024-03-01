ЗСУ розгромили елітну групу російських штурмовиків на Авдіївському напрямку
Сили оборони України на Авдіївському напрямку розгромили елітну групу російських штурмовиків і зафіксували цей процес на відео, повідомляє Ділова столиця.
Відеозапис оприлюднила 47 окрема механізована бригада в Facebook.
"Розгром елітної російської штурмової групи 15 окремої гвардійської бригади", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що воїни 47 окремої механізованої бригади зупинили ворожий наступ, ліквідувавши окупантів та їхню техніку на Авдіївському напрямку.
Воїни повідомили, що це сталося завдяки успішному влучанню роти ударних дронів у взаємодії з легендарними екіпажами "Бредлі".