ЗСУ розгромили елітну групу російських штурмовиків на Авдіївському напрямку

Сили оборони України на Авдіївському напрямку розгромили елітну групу російських штурмовиків і зафіксували цей процес на відео, повідомляє Ділова столиця.

Відеозапис оприлюднила 47 окрема механізована бригада в Facebook.

"Розгром елітної російської штурмової групи 15 окремої гвардійської бригади" , — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що воїни 47 окремої механізованої бригади зупинили ворожий наступ, ліквідувавши окупантів та їхню техніку на Авдіївському напрямку.

Воїни повідомили, що це сталося завдяки успішному влучанню роти ударних дронів у взаємодії з легендарними екіпажами "Бредлі".