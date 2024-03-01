Експерти МАГАТЕ вкотре повідомили про вибухи неподалік ЗАЕС

Експерти Міжнародного агенства з атомної енергетики, які перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, повідомили що чули вибух неподалік станції, а потім звуки пострілів поблизу або безпосередньо на станції, повідомляє Українська правда.

Про це говорить пресреліз на сайті МАГАТЕ.

"В середу, експерти почули вибух на деякій відстані від станції, а потім звуки пострілів поблизу або безпосередньо на станції. ЗАЕС поінформувала МАГАТЕ, що російські війська вжили заходів для "захисту станції" від безпілотників у цьому районі, але сама ЗАЕС не була атакована, руйнувань і жертв немає. Жодних подробиць про цей інцидент не надходило".

На прохання експертів МАГАТЕ про доступ до місця атаки, їм сказали, що пошкоджень для огляду немає та що територія знаходиться поза контролем станції.

Також експертам агенції повідомили, що в неділю ввечері в Енергодарі нібито сталася атака безпілотників, націлена на дах із телекомунікаційним обладнанням, що стало останнім із серії ударів безпілотників у місті, де проживає багато працівників заводу.

Також у пресрелізі зазначили, на території ЗАЕС помітили протипіхотні міни по периметру огорожі, у зоні яка недоступна для робочого персоналу станції. Хоча, за спостереженнями експертів агенції, міни здавалося б, зникли на початку лютого.

"Наступного дня експерти МАГАТЕ вирушили в Енергодар, щоб подивитися на будівлю, де нібито стався напад. Команда мала змогу оглянути будівлю зовні. На момент візиту ознак пошкодження не було видно".