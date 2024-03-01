Парламент Британії проводить розслідування ефективності санкцій проти РФ

Парламент Великої Британії проводить розслідування щодо ефективності британських санкцій запроваджених проти Російської Федерації, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту Британії.

"Комітет парламенту починає нове розслідування, присвячене тому, чи має програма економічних санкцій Британії бажаний ефект" , — йдеться в заяві.

Зазначається, що комітет розгляне роботу управління зі здійснення фінансових санкцій, а також спробує оцінити можливість конфіскації заморожених російських активів.