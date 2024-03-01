Парламент Британії проводить розслідування ефективності санкцій проти РФ
Парламент Великої Британії проводить розслідування щодо ефективності британських санкцій запроваджених проти Російської Федерації, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту Британії.
"Комітет парламенту починає нове розслідування, присвячене тому, чи має програма економічних санкцій Британії бажаний ефект", — йдеться в заяві.
Зазначається, що комітет розгляне роботу управління зі здійснення фінансових санкцій, а також спробує оцінити можливість конфіскації заморожених російських активів.
"Опісля двох років після огидного вторгнення Путіна в Україну, Росія все ще вкладає десятки мільярдів у свій оборонний бюджет, що ставить питання — чи приносять фінансові санкції Заходу бажаний ефект?", — зазначила голова спеціального комітету казначейства Гаррієт Болдвін.