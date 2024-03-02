ОВА: В Одесі через атаку "Шахедів" один загиблий, ще семеро поранені

У ніч на суботу в Одесі через атаку росіян "Шахедами" є загиблий, поранено цивільних людей та пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

За його словами, відомо про чотирьох постраждалих, серед яких одна дитина. Інформація уточнюється.

На місці працюють усі відповідні служби.

Доповнено о 2.15: Внаслідок російської дронової атаки по Одесі вже відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них одна дитина. 3-річний малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів.

Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості.

На місці продовжують працювати спеціалісти. Розбираються завали, під ними можуть перебувати люди.

О 2.34 Кіпер повідомив, що є один загиблий внаслідок російської атаки. Пошуково-рятувальна операція триває.