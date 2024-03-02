В Одесі через атаку російських "Шахедів" вже троє загиблих (Оновлено)

У ніч на суботу в Одесі через атаку росіян "Шахедами" є троє загиблих, поранено цивільних людей та пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, ДСНС.

За його словами, відомо про чотирьох постраждалих, серед яких одна дитина. Інформація уточнюється.

На місці працюють усі відповідні служби.

Доповнено о 2.15: Внаслідок російської дронової атаки по Одесі вже відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них одна дитина. 3-річний малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів.

Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості.

На місці продовжують працювати спеціалісти. Розбираються завали, під ними можуть перебувати люди.

О 2.34 Кіпер повідомив, що є один загиблий внаслідок російської атаки. Пошуково-рятувальна операція триває.

Оновлено: Близько 11 ранку стало відомо, що кількість жертв російської атаки по Одесі збільшилася до трьох осіб.

Рятувальники дістали ще одне тіло, стать не називають.

Також рятувальникам з-під завалів вдалося дістати чоловіка.

У момент влучання ворожого дрону він, попередньо, перебував у підвалі, він у свідомості, нині його оглядають медики.

За даними ДСНС, окрім загиблих, попередньо, постраждало 8 людей, з них 1 дитина, 4 мешканців вдалося врятувати.

Вибухом також пошкоджено поруч розташовану будівлю бойлерної, внаслідок чого без теплопостачання залишилося 11 багатоквартирних житлових будинків.