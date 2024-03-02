ISW: Росія випробувала ракету "Ярс", щоб вселити страх у західну аудиторію

Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс" для того, щоб щоб вселити страх у західну аудиторію і таким чином послабити західну підтримку України, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

1 березня Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська провели успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс", оснащеної ракетою залпового наведення (РСВН).

Путін під час свого послання до Федеральних зборів 29 лютого також підкреслив, що Росія володіє зброєю, яка може завдати удару по країнах Заходу.

ISW продовжує оцінювати, що Кремль часто використовує ядерне брязкання, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України Заходом.

Військові аналітики кажуть, що використання Росією ядерної зброї в Україні та за її межами малоймовірне.

Довідково:﻿ "Ярс" або РС-24 – це стратегічний комплекс, в основі якого йде твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Його взяли на озброєння РФ у 2009 році.

Комплекс оснащений головною частиною, що розділяється – від 3 до 6 бойових блоків залежно від модифікації, кожен з них може уражати свою ціль.

Швидкість польоту ракети нібито – до 14 махів, а її вибухова потужність еквівалентна мільйону тонн. Пропагандисти заявляють, що жодна система ПРО не здатна її збити, а заряд "Ярсу" може повністю знищити невелике місто.

Ключові висновки ISW за 1 березня: