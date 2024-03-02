ISW: Росія випробувала ракету "Ярс", щоб вселити страх у західну аудиторію
Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс" для того, щоб щоб вселити страх у західну аудиторію і таким чином послабити західну підтримку України, повідомляє Українська правда.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
1 березня Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська провели успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс", оснащеної ракетою залпового наведення (РСВН).
Путін під час свого послання до Федеральних зборів 29 лютого також підкреслив, що Росія володіє зброєю, яка може завдати удару по країнах Заходу.
ISW продовжує оцінювати, що Кремль часто використовує ядерне брязкання, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України Заходом.
Військові аналітики кажуть, що використання Росією ядерної зброї в Україні та за її межами малоймовірне.
Довідково: "Ярс" або РС-24 – це стратегічний комплекс, в основі якого йде твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Його взяли на озброєння РФ у 2009 році.
Комплекс оснащений головною частиною, що розділяється – від 3 до 6 бойових блоків залежно від модифікації, кожен з них може уражати свою ціль.
Швидкість польоту ракети нібито – до 14 махів, а її вибухова потужність еквівалентна мільйону тонн. Пропагандисти заявляють, що жодна система ПРО не здатна її збити, а заряд "Ярсу" може повністю знищити невелике місто.
Ключові висновки ISW за 1 березня:
- Опубліковані деталі російсько-українських мирних переговорів, які відбулися в Стамбулі у квітні 2022 року, свідчать про те, що Росія послідовно прагнула до такого врегулювання свого незаконного вторгнення в Україну, за якого Україна була б нездатна захистити себе від майбутніх російських нападів - мета, яку Росія продовжує переслідувати, закликаючи до "демілітаризації" України.
- Опубліковані деталі проекту договору свідчать про те, що Росія мала намір використати його для створення умов для майбутніх нападів на Україну, а також спонукати Захід піти на поступки щодо суверенітету України.
- Російська влада припустила, що Кремль, ймовірно, прийняв більш широкий набір цілей щодо України в ході війни Росії проти України.
- Президент Росії Владімір Путін у своїй промові до Федеральних зборів 29 лютого, схоже, зневажив російську еліту, тісніше зв'язавши себе з ветеранською та військовою спільнотою і отримавши похвалу від ультранаціоналістичних військових блогерів.
- Кремлівські чиновники зустрілися з лідерами проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія 1 березня і підкреслили, що Росія підтримує Гагаузію проти "утисків" з боку Молдови, які вона вважає "гнітом".
- Україна та Нідерланди підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку 1 березня.
- Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та Донецька 1 березня.
- Російська влада, ймовірно, використає щорічні бойові збори російських резервістів для підтримки криптомобілізації.