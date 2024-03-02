У Росії прізвище Навального прирівняли до екстремістської символіки

Суди у чотирьох регіонах Росії прирівняли прізвище покійного опозиційного політика Олексія Навального до екстремістської символіки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє правозахисний проект "Перший відділ", "ОВД-Інфо", російська служба "Радіо Свобода".

Проект "Перший відділ" посилається на три постанови про адміністративне правопорушення, видані учасникам акцій пам'яті Навального у Челябінську, Краснодарі та Мурманську. Раніше повідомлялося про протокол за згадку про Навального в Ульяновську.

Суди призначили адміністративні арешти учасникам акцій за прізвище Навального на їхніх плакатах. У ухвалах суди послалися на те, що Фонд боротьби з корупцією, визнаний російською владою екстремістською організацією, неодноразово використовував ім'я та прізвище "Олексій Навальний" як "атрибутику та символіку".

"Перший відділ" зазначає, що при описі обставин "порушень" використовувалася "експертиза" донощика Данила Міхєєва. Суди неодноразово використовували його висновки у справах про демонстрацію забороненої символіки – при тому, що у 2022 році Мін'юст визнав Міхєєва "некваліфікованим".

"Перший відділ" вважає, що жодним рішенням суду прізвище Навального не було заборонено і не може бути заборонено.

Правозахисники зазначили, що з огляду на таку широку географію покарання за прізвище можна вважати практикою, а не ексцесами на місцях.

У зв'язку з похороном Навального у Росії було затримано більше 104 людей у 19 містах Росії, підрахував правозахисний проект "ОВД-Інфо".

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