Росіяни війська втратили ще один літак та майже тисячу солдатів
Російські окупанти у перший день весни втратили ще один свій літак, 960 осіб та 5 засобів ППО, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.
За даними Повітряних сил, літак збили у п’ятницю близько 9:00 на Східному напрямку. Су-34 намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.є
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 415640 (+960) осіб,
- танків ‒ 6624 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12611 (+29) од,
- артилерійських систем – 10153 (+47) од,
- РСЗВ – 1003 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 696 (+5) од,
- літаків – 346 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35),
- крилаті ракети ‒ 1915 (+3),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13267 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 1617 (+6)
Дані уточнюються.