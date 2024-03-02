Німецькі винищувачі перехопили російські літаки біля Латвії

Німецькі винищувачі Eurofighter перехопили російські літаки біля Латвії. Це сталося вперше, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють Військово-повітряні сили Латвії у Facebook.

Інцидент стався у п'ятницю, 1 березня. Німецькі винищувачі вилетіли з латвійської військової бази "Ліелварде" на перехоплення російських літаків біля територіальних вод Латвії.

Як зазначається, це вперше німецькі винищувачі Eurofighter з латвійської військової бази вирушили на подібну місію.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс відреагував на інцидент.

"Патрулювання повітряного простору НАТО повністю працює і союзники можуть негайно реагувати. Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше з авіабази вирушили на перехоплення двох російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії" , - написав він у Twitter (X).

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Нагадаємо, наприкінці лютого Німеччина підіймала у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.

Також ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".

Також нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.