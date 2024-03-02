ГУР: Росіяни та білоруси не сторгувалися на виготовленні деталей до "Градів"

Головне управління розвідки інформує, що підприємства держави-агресора Росії та її сателіта Білорусі не дійшли згоди щодо вартості деталей і вузлів до ракетних систем залпового вогню "Град", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ГУР.

Згідно з контрактом, білоруський підрядник, ВАТ "Волатавто", має поставити 250 одиниць необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" продукції російському замовникові ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро".

Йдеться, зокрема, про рами, основи, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин.

Суперечка виникла під час зустрічі, коли делегація "Волатавто" презентувала папери з розрахунками ― вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500-600%.

"Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли "вихід" для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій.Vitaly V. Kuzmin

Це означатиме зниження якості продукції, а отже ― підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ "Град".

Довідково: Обидва підприємства ― білоруське ВАТ "Волатавто" та російське ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро" ― перебувають під дією міжнародних санкцій.