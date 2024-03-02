Російські війська атакували поліцейських на Херсонщині, є поранені

На Херсонщині через російську агресію постраждали двоє поліцейських, пошкоджені службові автомобілі, повідомляє Ділова столиця.

Від ворожих атак потерпали Херсон, Антонівка, Токарівка, Берегове, Станіслав, Придніпровське, Понятівка, Дніпровське, Інженерне, Олександрівка, Берислав, Бургунка, Томарине, Зміївка, Тягинка, Львове, Шляхове, Качкарівка та Милове.

Внаслідок вибуху ворожого БпЛА двоє працівників Каховського районного відділу поліції віком 36 та 37 років отримали вогнепальні поранення різних частин тіла, їх доправили до лікарні.

У Бериславі в результаті атаки дроном-камікадзе типу "FPV" пошкоджено службовий автомобіль поліції, працівники не постраждали.

Противник скинув боєприпаси з дрона в Зміївці, пошкоджень зазнав службовий автомобіль поліції.