Конгрес США може схвалити допомогу Україні у березні або квітні – CNN

Палата представників США може проголосувати за пакет фінансової допомоги Україні наприкінці березня, або у квітні 2024 року.﻿ Про це повідомляє CNN, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон зустрівся з республіканцями, які намагалися заручитися його підтримкою для ухвалення нового двопартійного пакета допомоги Україні та Ізраїлю.

За даними CNN, голова Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол взяв на себе провідну роль у спробі доопрацювати пропозицію та досягти консенсусу всередині Республіканської партії, щоб винести законопроєкт про виділення фінансової допомоги Україні до кінця березня, або у квітні.

Повідомляється, що Джонсон поки не зайняв якоїсь позиції щодо плану і не взяв на себе зобов'язання проголосувати за нього, сказавши своїм колегам, що їм необхідно спочатку завершити розробку закону про державне фінансування.

Але як тільки цей процес буде завершено, орієнтовно до середини березня, передбачається, що законопроєкт може в найкоротший термін дійти голосування.

"Я думаю, що спікер хоче пройти звичайний процес асигнувань, що непросто. І потім після того, як це буде зроблено, ми займемося додатковими заходами. Зараз ми працюємо над проектом. Я думаю, ви побачите схвалення Палати представників" , - сказав МакКол.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні. Через це постачання озброєння нашим захисникам від американців призупинено.

Нещодавно Сенат США ухвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Для нашої країни передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб рішення про виділення грошей набуло чинності, документ має підтримати Палата представників.

Спікер Палати Майк Джонсон раніше заявляв, що поки не хоче виносити законопроект на голосування. Він вважає, що гроші для України слід розглядати у прив'язці до фінансування захисту кордонів США від мігрантів.

Повідомлялось, що президент США Джо Байден збирав у Білому домі лідерів Конгресу, Джонсон також був присутнім. За підсумками зустрічі жодних конкретних рішень щодо України прийнято не було.