Директор ЦРУ вважає, що Ізраїль та ХАМАС близькі до припинення вогню
Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що Ізраїль та ХАМАС близькі до припинення вогню, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.
Член палати представників США Майк Тернер заявив, що дуже важливо, щоб допомога надходила до Гази. Також він заявив, що директор ЦРУ вірить, що припинення вогню є близьким.
"Мене щойно поінформував особисто директор ЦРУ Бернс у п'ятницю. Саме він веде переговори про припинення вогню. І він вірить, що ми близькі. І я думаю, що це дуже, дуже важливо зробити, бо є заручники, які все ще утримуються". внаслідок ХАМАСу та вбивчого нападу 7 жовтня, а також через відчайдушну потребу у допомозі, щоб потрапити до Гази", - заявив Тернер.
Також Майк Тернер заявив, що ХАМАС не дбає про палестинців.
"На жаль, палестинці перебувають у заручниках у ХАМАСу. Вони сидять у бункерах, боягузливо не реагуючи на конфлікт, який самі ж і почали в той час, як їхній народ голодує, це точно показує, що ХАМАС насправді піклується лише про Іран, а не про палестинців", - сказав Тернер.