Директор ЦРУ вважає, що Ізраїль та ХАМАС близькі до припинення вогню

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що Ізраїль та ХАМАС близькі до припинення вогню, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Член палати представників США Майк Тернер заявив, що дуже важливо, щоб допомога надходила до Гази. Також він заявив, що директор ЦРУ вірить, що припинення вогню є близьким.

"Мене щойно поінформував особисто директор ЦРУ Бернс у п'ятницю. Саме він веде переговори про припинення вогню. І він вірить, що ми близькі. І я думаю, що це дуже, дуже важливо зробити, бо є заручники, які все ще утримуються". внаслідок ХАМАСу та вбивчого нападу 7 жовтня, а також через відчайдушну потребу у допомозі, щоб потрапити до Гази" , - заявив Тернер.

Також Майк Тернер заявив, що ХАМАС не дбає про палестинців.