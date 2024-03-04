Франція опублікувала список військової допомоги, наданої Україні за два роки
З перших тижнів війни Франція почала надавати різнобічну допомогу Україні, зокрема передаючи військове обладнання та спорядження, адаптоване до умов бойових дій, які ведуть ЗСУ. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Франції, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
З 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року Франція поставила в Україну військову техніку на загальну суму 2,615 млрд євро. До того ж на території Франції та Польщі за підтримки Парижа пройшли навчання близько 10 тисяч українських солдатів.
Наголошується, що всі військові постачання в Україну відповідають трьом критеріям: забезпечення повного циклу (оснащення боєприпасами, навчання та обслуговування обладнання), допомога без послаблення французької армії та контроль "ескалації".
У списку переданого обладнання – стрілецька зброя, засоби індивідуального захисту, артилерія, системи ППО, бронеавтомобілі, вантажівки, морські човни, безпілотники, авіаційне паливо та ін.
Так, менш ніж за два роки Франція 250 бронеавтомобілів VAB у різних модифікаціях, 38 бронеавтомобілів AMX10, більше мільйона набоїв до стрілецької зброї та ін. Зазначається, що у ряді випадків кількість переданих одиниць засекречена. Це стосується ракет Crotale, Aster та SCALP.
Окрема увага в переданій допомозі приділена дронам, артилерії та системам ППО. Так, Париж передав ЗСУ 160 безпілотників та 10 систем для виявлення дронів. Крім того, Україна отримала кілька протиповітряних комплексів:
- ЗРК Crotale NG - 2 шт.
- ЗРК Mistral – 6 шт.
- ЗРК Samp/T – 1 шт.
Також завдяки допомозі Франції на озброєнні української армії з'явилися чотири РСЗВ LRU, шість самохідних гаубиць TRF1, 30 самохідних гаубиць Caesar, а також 10 важких мінометів 120 мм.