ISW: РФ маніпулює пропозиціями про переговори для підриву підтримки України

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), влада Росії маніпулює запропонованими Китаєм і Туреччиною переговорними майданчиками для підриву подальшої міжнародної підтримки України, повідомляє Українська правда.

Аналітики зазначають, що Китай і Туреччина продовжують створювати власні переговорні платформи нібито для врегулювання ситуації в Україні, якими Кремль користується для просування власних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб перешкоджати подальшій міжнародній підтримці України.

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін і Спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Ху зустрілися в Москві, щоб обговорити бажання Китаю сприяти мирним переговорам між Росією і Україною.

Галузін і Лі зазначили, що "неможливо" обговорювати врегулювання в Україні без участі Росії і без "врахування інтересів (Росії – ред.) у сфері безпеки".

Галузін і Лі додали, що західні та українські "ультиматуми" і "діалогові формати" лише "шкодять перспективам врегулювання і не можуть служити основою (врегулювання – ред.)".

У звіті додають: очікується, що після зустрічей у Росії Лі відвідає Україну та деякі країни ЄС.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив під час Анталійського дипломатичного форуму 3 березня, що Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні "розпочнуться найближчим часом", і що Туреччина вважає, що "обидві сторони досягли межі" того, чого вони можуть досягти військовими засобами.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган нещодавно заявив, що Туреччина готова надати ще один майданчик для переговорів між Росією та Україною, який міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно відкинув 1 березня.

У звіті вказують, що російські офіційні особи продовжують безпідставно звинувачувати Україну і Захід у відсутності мирних переговорів між Росією і Україною, попри численні публічні російські заяви, які свідчать про те, що Росія не зацікавлена в добросовісних мирних переговорах з Україною.

ISW продовжує вважати, що будь-які російські заяви про те, що Росія зацікавлена в мирних переговорах, є, швидше за все, спробою імітувати зацікавленість, щоб викликати упереджувальні поступки Заходу щодо українського суверенітету і територіальної цілісності та покласти відповідальність про переговори на Україну і Захід.

Ключові висновки ISW за 3 березня