НАТО розпочинає масштабні військові навчання на півночі Європи

На півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії сьогодні, 4 березня, розпочинаються масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24, які триватимуть до 15 березня. Вони відбуваються під керівництвом Норвегії, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Примітно, що для Фінляндії це найважливіша участь у міжнародних навчаннях за кордоном в історії Оборонних сил, а також уперше, коли Фінляндія бере участь у навчаннях спільної оборони країн НАТО як член оборонного союзу.

Nordic Response - це масштабні військові навчання на суші, на морі та в повітрі. У них візьмуть участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 14 країн. Фінляндію представлять близько 4100 військовослужбовців.

Nordic Response 2024 є частиною масштабних навчань Північноатлантичного альянсу Steadfast Defender. Очікується, що на навчання також буде направлено понад 50 кораблів, у тому числі фрегати та підводні човни, а також понад 100 винищувачів, вертольотів та інших літальних апаратів.

Навчання НАТО

У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з країн, що приймають, і розмістить на своїй території значну кількість солдатів і техніки союзників. У рамках Steadfast Defender-24 відбудуться польські національні навчання за участю збройних сил інших країн під назвою Dragon-24.

Також у Середземному морі біля берегів острова Сицилія вранці 26 лютого розпочалися морські навчання країн НАТО під назвою Dynamic Manta. Навчання є платформою для тестування та зміцнення можливостей реагування Альянсу на кризи.

9 лютого в Тихому океані стартували авіаційні навчання США та союзників, у яких візьмуть участь понад 80 літаків. Центром навчань став острів Гуам. В ході навчань, що тривали до 23 лютого, війська союзників взяли участь у тренуваннях медичної евакуації та навчаннях зі скидання особового складу та вантажів.