Гейлі вперше перемогла Трампа на праймериз у США

Претендентка у кандидати від Республіканської партії на посаду президента США Ніккі Гейлі виграє праймеріз у Вашингтоні, округ Колумбія, набравши вдвічі більше голосів, ніж її суперник Дональд Трамп, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що це перша перемога Гейлі в процесі висунення кандидатів від Республіканської партії.

Гейлі набрала 1274 голоси проти 676 у колишнього президента Трампа за всіма виборчими округами.

Ця перемога перериває серію перемог Трампа, щоб розпочати змагання Республіканської партії за номінацію. Видання The Hill наголошує, що це дуже потрібний тріумф для Гейлі, щоб показати, що вона здатна випередити Трампа, але у неї ще довгий шлях попереду.

Гейлі пообіцяла залишитися в перегонах принаймні до Супервівторка цього тижня, коли голосуватимуть понад десяток штатів. Але вона не змогла виграти у жодному зі штатів дострокового голосування в січні та лютому. І, як зазначає видання, жоден майбутній штат, не виглядає як явна можливість для її перемоги.

Тим не менш, перемога на праймеріз округу Колумбія за принципом "переможець отримує все" дасть їй усіх 19 делегатів. Голосування в окрузі проходило протягом трьох днів з п'ятниці по неділю.

Водночас Трамп має велику перевагу в кількості делегатів, яка, ймовірно, значно зросте у вівторок із голосуванням у додаткових штатах. Кандидатам потрібно щонайменше 1215 делегатів, щоб математично завоювати номінацію від Республіканської партії.

Праймеріз Демократичної партії в округу Колумбія відбудуться в червні.