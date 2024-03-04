У РФ підірвали опору залізничного мосту – Telegram-канали

У Самарській області Росії зранку невідомі підірвали опору залізничного мосту, повідомляє Українська правда.

Telegram-канали Baza, Shot та Mash повідомляють, що невідомі підірвали опору моста через річку Чапаєвку на перегоні Зірка - Чапаєвськ.

За інформацією Baza, звук вибуху було чути близько 6:15 ранку за місцевим часом.

Рух поїздів по мосту призупинено. Наразі затримується чотири поїзди. У регіоні оголошено план "Загорськ". На місці працюють спецслужби.

Один з Telegram-каналів наголошує, що металоконструкції мосту пошкоджені.

"РИА Новости" із посиланням на коментар екстрених служб РФ підтверджують, що опору мосту підірвали. У Куйбишевській залізниці повідомляють, що п'ять поїздів затримуються через "незаконне втручання" в роботу залізниці.