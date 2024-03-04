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Росія за добу втратила понад 1000 військових та 22 артсистеми – Генштаб

Росія за добу втратила понад 1000 військових та 22 артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1150 своїх військових, а також 21 бронемашину, 22 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 417 950 (+1 150) осіб,
  • танків − 6 648 (+8) од,
  • бойових броньованих машин − 12 660 (+21) од,
  • артилерійських систем − 10 210 (+22) од,
  • РСЗВ − 1 004 (+1) од,
  • засобів ППО − 698 (+2) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 845 (+2) од,
  • крилатих ракет − 1 916 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 25 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 374 (+42) од,
  • спеціальної техніки − 1 621 (+1) од.

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