Росія за добу втратила понад 1000 військових та 22 артсистеми – Генштаб

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1150 своїх військових, а також 21 бронемашину, 22 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали: