У Кабміні пояснили, чому Україні відмовляють в екстрадиції корупціонерів

Суди країн Європейського Союзу відмовляють в екстрадиції топкорупціонерів до України з двох причин: умови утримання та війна.﻿ Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

Як зазначив міністр, було два моменти, чому суди відмовляли в екстрадиції. Перше - це погані умови утримання, оскільки "стандарти не дотягують до європейських". За його словами, щоб такі стандарти були хоча б приблизно схожими, Україні потрібно збудувати ще стільки ж СІЗО, скільки вже є нових.

А другий аспект - це війна, а не у всіх СІЗО є укриття, повідомив Малюська.

"Адвокати наших топ-корупціонерів апелюють до можливості порушення прав людини після екстрадиції, це їх ключові аргументи і європейські суди це враховують" , - додав міністр.

Щоб цю проблему якось вирішити, Верховна Рада нещодавно кілька місяців тому ухвалила спеціальний закон.

"Дуже непростий, я сказав би, але вимушений захід: тим, хто буде екстрадований, будуть забезпечені спеціальні умови утримання, щоб забезпечити можливість використання укриття та дотримання європейських стандартів утримання. Ми вже зробили для цього кілька камер у різних слідчих ізоляторах" , - розповів міністр.

Малюська розраховує, що до середини літа ця кількість камер зросте.

"Ми розраховуємо, що це дозволить таки екстрадувати певну кількість топ-чиновників, які перебувають за кордоном. Їм це дуже не подобається, тому вся ця історія вкрита критикою, але критика якраз від тих, хто перебуває у розшуку" , - додав він.

Нагадаємо, на початку лютого австрійський суд відхилив запит України щодо екстрадиції колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка, якого Київ звинувачує у привласненні 200 млн гривень. Причиною відмови стала війна в Україні.

Раніше французький суд відмовився екстрадувати в Україну екснардепа та бізнесмена Костянтина Жеваго, якого Київ звинувачує у розкраданні 100 млн гривень. Причиною стала війна та стан судової системи України.