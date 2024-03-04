Кіберфахівці ГУР зламали сервери Міноборони Росії: дістали багато даних

Головне управління розвідки повідомляє, що його кіберфахівці у результаті DDoS-атаки отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ і дістали багато даних про військове керівництво окупантів, накази, звіти, розпорядження росіян, повідомляє Українська правда.

"Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО РФ, а також − масивом секретної службової документації російського міністерства війни" , – йдеться в повідомленні.

Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць Міноборони Росії.

У ГУР кажуть, що отримана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок.

"Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів − усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "бюрократъ" , − наголосили у ГУР.

Розвідка зазначає, що у її розпорядженні опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ Іванова Тимура Вадимовича, який "відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною".

ГУР запевняє, що робота у кіберпросторі Росії триває.