ГУР про підрив моста в Росії: Неможливо використовувати кілька тижнів

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили виведення з ладу мосту у Самарській області Росії, по якому перевозили військові вантажі, повідомляє Укрінформ.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного мосту через річку Чапаєвка у Самарській області на Росії" , - йдеться у повідомленні.

В ГУР зазначили, що 4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.

"Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімєр" у місті Чапаєвск Самарської області" , - підкреслили в ГУР МО.

В розвідці зауважили, що з огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання у найближчі декілька тижнів ― неможливе.