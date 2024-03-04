ГУР про підрив моста в Росії: Неможливо використовувати кілька тижнів
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили виведення з ладу мосту у Самарській області Росії, по якому перевозили військові вантажі, повідомляє Укрінформ.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного мосту через річку Чапаєвка у Самарській області на Росії", - йдеться у повідомленні.
В ГУР зазначили, що 4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.
"Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімєр" у місті Чапаєвск Самарської області", - підкреслили в ГУР МО.
В розвідці зауважили, що з огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання у найближчі декілька тижнів ― неможливе.