Польща веде переговори з Єврокомісією про виняки із "Зеленого курсу"

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна підтвердив, що Варшава веде неформальн﻿і перемовини з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо звільнення від частини правил "Зеленого курсу" ЄС для свого агроринку, повідомляє Європейська правда.

На питання на радіо ZET, чи підтверджує він, що Варшава веде неформальні переговори з Урсулою фон дер Ляєн про те, що частина правил "Зеленого курсу" не повинна застосовуватися в Польщі, він відповів: "Так, це саме те, що відбувається" .

За його словами, винятки з правил стосуватиметься "всього, що тільки можливо, як Зеленого курсу, так і напливу продуктів, які можуть спричинити постійні порушення на ринку однієї або більшості країн".

"Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, як ми успішно домовилися про фінансування ЄС, вони стануть спільною позицією Євросоюзу. Також хочу сказати, цитуючи прем'єра Туска, якщо це затягнеться, ми запровадимо зміни, блокування кордонів, бар'єри та митні збори в односторонньому порядку" , – зазначив Шейна.

Він додав, що під час польсько-українських консультацій, які відбудуться 28 березня, "тема проблеми на кордоні більше не існуватиме".

Нагадаємо, численні фермерські протести відбуваються по всій Польщі вже кілька днів поспіль. Їхні учасники блокують дороги, автостради, автомагістралі та прикордонні переходи з Україною.

Фермери виступають проти напливу українських товарів, а також проти європейської політики, пов'язаної з так званим "Зеленим курсом" ЄС.