Які нові авто у лютому купували українці: топ бестселерів

У лютому десять моделей сформували майже 40% ринку нових легковиків. Як і торік, очолює український рейтинг найпопулярніших нових авто компактний кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє﻿ асоціація "Укравтопром".

Десятка бестселерів лютого 2024 року: