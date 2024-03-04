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Які нові авто у лютому купували українці: топ бестселерів

Які нові авто у лютому купували українці: топ бестселерів
Фото: harry_nl

У лютому десять моделей сформували майже 40% ринку нових легковиків. Як і торік, очолює український рейтинг найпопулярніших нових авто компактний кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє﻿ асоціація "Укравтопром".

Десятка бестселерів лютого 2024 року:

  1. Renault Duster - 603 од.;
  2. Toyota RAV-4 - 298 од.;
  3. Volkswagen ID.4 - 257 од.;
  4. Peugeot 301 - 196 од.;
  5. SKODA Scala - 156 од.;
  6. Mazda CX5 - 145 од.;
  7. KIA Sportage - 132 од.;
  8. Toyota Hilux - 112 од.;
  9. BYD Song Plus - 110 од.;
  10. Toyota Camry - 108 од.

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