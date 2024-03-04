Які нові авто у лютому купували українці: топ бестселерів
У лютому десять моделей сформували майже 40% ринку нових легковиків. Як і торік, очолює український рейтинг найпопулярніших нових авто компактний кросовер Renault Duster.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Десятка бестселерів лютого 2024 року:
- Renault Duster - 603 од.;
- Toyota RAV-4 - 298 од.;
- Volkswagen ID.4 - 257 од.;
- Peugeot 301 - 196 од.;
- SKODA Scala - 156 од.;
- Mazda CX5 - 145 од.;
- KIA Sportage - 132 од.;
- Toyota Hilux - 112 од.;
- BYD Song Plus - 110 од.;
- Toyota Camry - 108 од.