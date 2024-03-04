У ЗСУ пояснили, як можна боротися з російськими керованими авіабомбами

У Росії багато керованих авіабомб, тому найкращий спосіб боротьби з ними – це заблокувати тактичну авіацію як спосіб їх постачання, чим і займаються успішно останнім часом Повітряні сили України. Про це заявила повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"На керовані авіабомби недоцільно витрачати засоби ППО, які є у нас в наявності. Для того, щоб бити по кожній такій керованій авіабомбі, яких у Росії надзвичайно багато, потрібно дуже багато відповідних снарядів. І при цьому використовувати їх по керованих авіабомбах дуже непродуктивно. Тому мова йде про необхідність застосування превентивних засобів у цій ситуації. Необхідно заблокувати авіацію ворога як спосіб доставки цих керованих авіабомб" , - розповіла Гуменюк.

Тому очікуючи винищувачів від західних партнерів, зазначила вона, українські війська не сидять склавши руки, а результати роботи наших Повітряних сил по збиттю літаків тактичної авіації красномовно свідчать про те, що завдяки знищенню літаків зменшується кількість керованих авіабомб.

Зазначимо, за минулий тиждень РФ використала проти України 400 керованих авіабомб, понад 50 "Шахедів" і більш як 40 ракет.

Повітряні сили ЗСУ за тиждень збили сім російських військових літаків, саме тих, які скидають бомби. Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків.