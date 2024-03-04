У Конгресі США домовилися продовжити тимчасовий бюджет для запобігання шатдауну

Лідери Конгресу США оприлюднили детальну угоду про продовження роботи значної частини уряду до 30 вересня, щоб уникнути чергового дедлайну шатдауну наприкінці тижня. Про це пише Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

Пакет у розмірі 436 мільярдів доларів, що покриває близько чверті фінансування урядових установ, є першим реальним кроком на шляху до вирішення ідеологічних протиріч між партіями, через які США працювали більше п'яти місяців без повноцінного бюджету.

Раніше президент США Джо Байден підписав законопроєкт про продовження тимчасового фінансування федерального уряду, який дозволяє запобігти шатдауну з наступного дня.

Закон продовжує фінансування за частиною федеральних урядових програм до 8 березня, а за рештою – до 22 березня 2024 року.

Перед цим спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

За даними CNN, Джонсон зірвав двопартійний пакет підтримки України, запропонований Сенатом, але залишив двері відкритими для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги, що включає обмеження на кордоні з Мексикою.